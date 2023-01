Miliardy albo śmierć. "Bez tego PiS czeka zapaść"

Takie stawianie sprawy oznacza jedno: walkę na prawicy o schedę po Jarosławie Kaczyńskim. A w rywalizacji tej wezmą udział zarówno Zbigniew Ziobro, jak i Mateusz Morawiecki. - Dla Morawieckiego to będzie walka fundamentalna. Zrobi wszystko, by PiS wygrało wybory i utrzymało większość, bo to dla niego jedyna szansa, by pozostać premierem. A jeśli Morawiecki premierem pozostanie, to otwiera się dla niego droga do przywództwa w PiS - twierdzi w rozmowie z WP dr Andrzej Anusz.