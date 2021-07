"Mieszkanie Plus niewypałem". Porozumienie o mieszkalnictwie

- To dobrze skonstruowany program. Zdajemy sobie sprawę, że Mieszkanie Plus okazało się niewypałem. Od 1989 roku zmagamy się z problemem dot. mieszkalnictwa. Porozumienie to twórca SIM, który to program wyszedł z Ministerstwa Rozwoju ministra Jarosława Gowina. To da mieszkańcom możliwość taniego wynajmu mieszkania, ale też dojścia do własności - mówiła Magdalena Sroka.