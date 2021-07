Apel do Marszałek Sejmu. Jacek Karnowski: Bez metropolii rozwój Pomorza niemożliwy

We wrześniu zeszłego roku Senat przyjął ustawę o utworzeniu związku metropolitalnego na Pomorzu. Od paru lat zabiegały o to samorządy tworzące Obszar Metropolitalny Gdańsk - Gdynia - Sopot. Dzięki ustawie w budżecie metropolitalnym zostałoby ok. 200 mln zł, które trafiają co roku do Skarbu Państwa z lokalnych podatków.