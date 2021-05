Zmiany w dowodach osobistych. Komisja podzielona przez poprawkę Senatu

Zmiany w dowodach osobistych zostały uchwalone przez Sejm w połowie kwietnia 2021 roku. Nowelizacja ta w swoim założeniu ma dostosować krajowe przepisy do rozporządzenia wydanego przez Parlament Europejski i Rade Unii Europejskiej ws. poprawy zabezpieczeń dowodów osobistych. Postanowienie to ma wejść w życie 2 sierpnia. Do tego dnia kraje UE mają czas na wprowadzenie zmian w tym zakresie.