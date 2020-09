Dowód osobisty. Szykują się ważne zmiany

Nowe dowody osobiste. Jakie zmiany w dowodach osobistych czekają nas w 2021 roku?

Unijne przepisy wymagają, by wszystkie kraje członkowskie UE do sierpnia 2021 roku wprowadziły nowe wzory dowodów osobistych. Na czym mają polegać zmiany? Jak będzie wyglądał dowód osobisty?

MSWiA podaje, że jedną z najważniejszych zmian będzie wprowadzenie do dowodów osobistych drugiej cechy biometrycznej. Chodzi o umieszczenie odcisków palców. Aby to zrobić, przed wyrobieniem dowodu, każdy będzie musiał stawić się w urzędzie, gdzie odciski palców będą pobierane. Według resortu ma to wyglądać podobnie jak przy wydawaniu paszportu – procedura będzie analogiczna.