Historia Madeleine McCann nie będzie miała szczęśliwego zakończenia? Prokuratura: mamy dowody

- To, co uzyskaliśmy z wyników badań, nie pozwala nam sądzić inaczej. Zgodnie z naszą wiedzą to po prostu niemożliwe. Nie mamy dowodów na to, że Maddie wciąż żyje. A to, co wiemy, sugeruje, że nie żyje. Właściwie nie mamy innego pola manewru - przekazałWolters.