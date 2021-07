Afera mailowa. Dworczyk: premier nie przyjął mojej dymisji

Michał Dworczyk przyznał, że używał prywatnej skrzynki mailowej do spraw służbowych. Tłumacząc swoje postępowanie stwierdził, że "decyzje stricte administracyjne są powiązane z decyzjami politycznymi i partyjnymi". - To bardzo trudne do rozgraniczenia - ocenił szef KPRM.