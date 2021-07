Afera mailowa. Rzecznik rządu ujawnił rozwiązanie. "To będzie standard"

Piotr Müller w progamie "Tłit" Wirtualnej Polski przekazał, że od poniedziałku konferencje prasowe w KPRM będą się odbywać w obecności dziennikarzy. Rzecznik rządu odniósł się także do afery mailowej z udziałem ministra Michała Dworczyka. - Żadne dokumenty z klauzulą, które mają charakter zastrzeżony, w tych mailach się nie pojawiły - wskazał rozmówca Patryka Michalskiego. - Musimy wyciągnąć wnioski - wyjaśnił rzecznik rządu i pokazał specjalny klucz bezpieczeństwa. To rozwiązanie ma być standardem w polskim rządzie. - Skierowaliśmy już pytanie jeśli chodzi o zakup tych kluczy. Będą one elementem niezbędnym dla każdego ministra. Chcemy też dać je posłom - dodał Piotr Müller.