Szpitale tymczasowe. Resort zdrowia ujawnił nową kwotę utrzymania

Poznaliśmy również koszt przystosowania Szpitala Południowego w Warszawie do przyjmowania pacjentów z COVID-19. To kwota 25 722 055 zł. Placówka przed zaadoptowaniem go na potrzeby walki koronawirusem nie przyjmowała pacjentów. Zaczęła działać jako placówka tymczasowa od 15 lutego br. Polecenie utworzenia jej wydał wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł. Kiedy pod koniec maja stołeczny ratusz wysłał do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego pismo z wnioskiem o zwrot szpitala, resort odmówił.