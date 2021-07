Powrót Janowskiej do klubu PiS. Politycy opozycji pytają: co dostała w zamian?

Podobne zdanie ma Krzysztof Gawkowski. - Wygląda na to, że Jarosław Kaczyński ogłosił walkę z nepotyzmem po to, żeby zwolniły się miejsca dla tych, którzy nie mieli jeszcze okazji zainstalować kogoś w spółce. Prezes PiS od wielu lat kupował lojalność posłów różnymi fruktami ze spółek skarbu państwa czy innymi fruktami. To się nie zmieniło. To jest brudna polityka brudnych rąk, którą Kaczyński realizuje od lat – dodaje szef klubu Lewicy.