RPD mówi o szczepionkowych eksperymentach. Miażdżące słowa lekarza

Na posiedzeniu Sejmu Mikołaj Pawlak postawił pytanie o szczepienia: "czy jest prawnie dopuszczalne eksperymentowanie z udziałem dzieci". - Bo de facto jesteśmy w fazie eksperymentu? Zadaję to pytanie w kontekście różnych powikłań i odporności długookresowej - powiedział Rzecznik Praw Dziecka. W programie "Newsroom WP" skomentował to dr Tomasz Karuda, specjalista chorób płuc, który przepracował kilka miesięcy na oddziale covidowym. - To jest bardzo przykra wypowiedź, bo RPD powinien stać po stronie zdrowia i życia. Słyszeliśmy o zespole PIMS i innych pocovidowych powikłaniach, z którymi mierzą się również dzieci. Cały świat idzie w kierunku szczepień najmłodszych - podkreślił lekarz. Dr Tomasz Karuda jednoznacznie wskazał, że najnowsze badania potwierdzają, iż przyjęcie preparatu przeciwko COVID-19 chroni też tych najmłodszych. - I oto naprzeciw stoi Mikołaj Pawlak, który ma inne zdanie niż najlepsi uczeni. Jestem tym głęboko rozczarowany - powiedział specjalista chorób płuc. - Te słowa zostaną wykorzystane i poniesione w świat przez antyszczepionkowców - dodał.