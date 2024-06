Mieszkańcy czują żal. Żołnierze chcą zemsty. Echo śmierci żołnierza

- Oni nawet nie powinni być na granicy. Tym powinna Straż Graniczna się zajmować, a oni położyli lachę na to. Wysyłają młodych niedoświadczonych żołnierzy. Chłopcy idą, bo dobra jest kasa za to, płacą nieźle, a potem nie wiedzą, jak taktycznie się zachować. Po co tam podchodzić tak blisko? — zastanawia się mężczyzna. — Dalej trzeba chodzić od płotu — oburza się, że "burdel u nas jest już wszędzie".