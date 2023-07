Miecz za ćwierć miliona dla Rydzyka. Będzie wniosek o kontrolę NIK

"W związku z przekazaniem o. Rydzykowi przez Jacka Sasina i szefa grupy Enea miecza, który kosztował 250 tys. zł, a który został kupiony przez fundację Enea (fundacja spółki skarbu państwa) złożę wniosek do Najwyższej Izby Kontroli o sprawdzenie zasadności tego wydatku" - napisał Strzeżek, zaznaczając, że stosowne pismo trafi do NIK we wtorek.