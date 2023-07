Obowiązki Kaczyńskiego w rządzie? "Prace się toczą"

Premier Mateusz Morawiecki stwierdził, że obowiązki Jarosława Kaczyńskiego to "bardzo przekrojowe działanie o charakterze przełożenia programu Prawa i Sprawiedliwości na realia rządowe". Szef rządu odniósł się też do rosnących kosztów utrzymania jego kancelarii oraz do zarzutów do wykorzystywania przez PiS Kościoła do działań politycznych.