Michał Wójcik gościem programu "Tłit"

Na "Tłit" Wirtualnej Polski zaprasza Michał Wróblewski. Co dziś w programie? Porozmawiamy o najważniejszych wydarzeniach politycznych, czyli m.in. o sporze z Komisją Europejska, która dała Polsce czas do 16 sierpnia na zastosowanie się do orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wyrok ws. funkcjonowania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego wydał też Europejski Trybunał Praw Człowieka.