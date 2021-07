Morawiecki o Izbie Dyscyplinarnej SN: Nie spełniła naszych oczekiwań

- Widząc to, co dziś się dzieje w wymiarze sprawiedliwości, można powiedzieć, że chyba to nie satysfakcjonuje nikogo. Mnie na pewno nie satysfakcjonuje. Jak bardzo zasklepione są te środowiska. Jak ciężko tam wpuścić świeże powietrze. Powinniśmy dopuścić kontrolę, monitoring, postępowania dyscyplinujące i audyty. To nic nowego i nic dziwnego - mówił Morawiecki.