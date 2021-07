Zapowiada się przełom w negocjacjach z KE? I Prezes Sądu Najwyższego rozważa zablokowanie Izby Dyscyplinarnej

I w tym leży istota sprawy: przedstawiciele Kancelarii Premiera - jak słyszymy - są zdeterminowani, żeby znaleźć pole do porozumienia z Komisją Europejską po orzeczeniu TSUE. Wedle naszych informacji stwierdzenie prof. Manowskiej o możliwym zawieszeniu działania Izby Dyscyplinarnej na czas negocjacji z KE jest furtką do rozpoczęcia dialogu. I na to ma liczyć właśnie otoczenie premiera Mateusza Morawieckiego.