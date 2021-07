Przydacz: Postawa USA wobec Nord Stream 2 jest niewystarczająca. Nastąpiło nadszarpnięcie zaufania

Zarówno Derek Chollet, jak i inni amerykańscy dyplomaci argumentują, że gazociąg został już w swojej zasadniczej części ukończony i na ostatnim etapie budowy umowa, którą podpisano, była najlepszym sposobem na zabezpieczenie interesów Ukrainy. Jak usłyszałem, Waszyngtonowi chodziło o uzgodnienie z Niemcami takich kroków, które choć w części zrekompensują straty Ukrainy i będą podstawą do adekwatnych działań na wypadek agresywnych kroków Moskwy. Mówiono również mgliście o ewentualnych sankcjach w przypadku, w którym Rosja działałaby wrogo. Uważam, że są to argumenty nieprzekonujące, a planowane działania w zupełności niewystarczające. Jeżeli zgadzamy się co do faktu, że Nord Stream 2 jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa kontynentu nie tylko w sferze energetycznej, trzeba mu z całą mocą przeciwdziałać takimi narzędziami, które są dostępne albo adekwatnie rekompensować powstały w ten sposób deficyt bezpieczeństwa. Tymczasem nastąpiło nadszarpnięcie zaufania wobec naszych sojuszników.