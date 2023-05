Matura 2023. Język angielski najpopularniejszym przedmiotem rozszerzonym

Poziom wg. skali ESOKJ (Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) na "starej" maturze rozszerzonej z j. angielskiego wyniesie B1+ (B2 w zakresie rozumienia ze słuchu oraz rozumienia tekstów pisanych). Co ważne, tegoroczni maturzyści mają obowiązek przystąpienia do egzaminów na poziomie rozszerzonym - oznacza to, że próg zaliczenia nie obowiązuje.