Deklaracja maturalna 2023. Upływa termin na złożenie dokumentu

Ostateczna deklaracja maturalna. Jak złożyć?

Uczniowie, którzy w danym roku szkolnym chcą przystąpić do egzaminów maturalnych, muszą złożyć dokumenty, w których zadeklarują, z których przedmiotów dodatkowych chcą zdawać egzamin dojrzałości. Pierwszą, wstępną deklarację, przekazywali we wrześniu. Ostateczną, która jest wiążąca, muszą złożyć najpóźniej do wtorku, 7 lutego 2023 roku.