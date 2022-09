Deklaracje maturalne 2023. Termin ich składania mija w tym miesiącu

Deklaracje matura 2023. Różne terminy dla uczniów i absolwentów

Egzamin dojrzałości mogą zdawać zarówno uczniowie, którzy w bieżącym roku szkolnym będą kończyć edukację, jak i absolwenci szkół ponadpodstawowych. Wstępną deklarację maturalną powinni złożyć jedynie Ci pierwsi - jeżeli tego nie zrobią, nie zostaną dopuszczeni do egzaminu. Można tego dokonać w formie papierowej lub online poprzez Zintegrowany Interfejs Użytkownika. Login i hasło do platformy powinny zostać przekazane uczniom do 25 września 2022 roku.