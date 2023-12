Masowe kapitulacje bojowników Hamasu. Wyciekło nagranie

Materiał filmowy, który wyciekł w sobotę do sieci, został nakręcony w północnej Strefie Gazy. Widać na nim grupę kilkudziesięciu rozebranych do bielizny mężczyzn. Wszyscy trzymają w dłoniach swoje dokumenty. Z tyłu wychodzi jeden z nich, trzymając nad głową karabin i osobno magazynek. Powoli podchodzi do muru, gdzie odkłada swoją broń, a następnie wraca do szeregu.