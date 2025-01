"To nie wchodzi w grę". Stanowcze słowa Małgorzaty Manowskiej

W rozmowach w Sądzie Najwyższym pojawiły się dwie możliwości dotyczące orzekania w sprawach wyborczych. Pierwsza to możliwość orzekania przez pełny skład SN, co jednak uznano za nierealne. - Ta opcja, wspólnego orzekania, która zresztą wyszła od ministra Adama Bodnara w rozmowie telefonicznej, nie wchodzi w grę - zaznaczyła Manowska.

Drugą możliwością było wyznaczenie przez I prezes SN sędziów spoza izby do orzekania w danej sprawie. - Jako prawnik miałam od razu bardzo poważne zastrzeżenia do tej opcji, bo nie może to być narzędzie wykorzystywane do eliminacji całej izby - zastrzegła Manowska.