Zmiany w 800 plus? "Ten postulat jest słuszny"

Minister MSWiA Tomasz Siemoniak wyraził poparcie dla postulatu zmiany w programie 800 plus dla Ukraińców . Podkreślił, że stopień aktywizacji zawodowej Ukraińców w Polsce jest wysoki, a świadczenie powinno być związane z pewnymi zobowiązaniami wobec państwa polskiego.

- Uważam, że postulat zmiany w 800 plus dla Ukraińców jest słuszny . Stopień aktywizacji zawodowej Ukraińców w Polsce jest duży i myślę, że naturalnie przyjmą, iż tego rodzaju ekstra świadczenie ze strony państwa polskiego jest związane z pewnymi zobowiązaniami - powiedział Siemoniak na antenie TVN24.

Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, zaapelował o zmiany w prawie, aby 800 plus było wypłacane Ukraińcom pod warunkiem, że mieszkają, pracują i płacą podatki w Polsce.

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej zaznaczyła, że nie ma jeszcze konkretnego projektu ustawy, a 800 plus jest świadczeniem dla dzieci. Od 1 września 2024 r. wszystkie dzieci z Ukrainy mieszkające w Polsce są objęte obowiązkiem edukacji w polskiej szkole. Rodziny mogą otrzymać świadczenie 800 plus i Dobry Start, jeśli dzieci uczęszczają do polskiej szkoły.