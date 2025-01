Chce likwidacji "socjalu" dla Ukraińców. "Wyciągają z budżetu"

- Cały "socjal", w tym 800 plus dla Ukraińców powinien być po prostu ucięty. Nie możemy finansować dwóch państw, dwóch narodów, obywateli Ukrainy, bo po prostu nas to nie stać. Mamy deficyt prawie 300 mld zł zaplanowany przez obecnie rządzących - powiedział.

Pytany o to, czy Konfederacja nie mogłaby poprzeć złożonego przez PiS projektu ustawy, który ogranicza program 800 plus do tych rodzin ukraińskich, które pracują i płacą w Polsce podatki odpowiedział, że jest to "krok w dobrą stronę", jednak jego klub chce iść dalej. - Powinniśmy ten socjal i 800 plus dla Ukraińców zlikwidować - dodał.