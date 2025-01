W rządzie też na nie? Lawina komentarzy po wpisie Tuska

Premier Donald Tusk napisał, że jest za propozycją Rafała Trzaskowskiego ws. ograniczenia 800 plus dla migrantów, w tym Ukraińców. Ministra rodziny i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz- Bąk podkreśliła, że ma wątpliwości co do tej zmiany. Wielu polityków również negatywnie ocenia pomysł Trzaskowskiego. W sieci pojawiła się fala komentarzy.