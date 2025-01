Ostrzejsze kary dla kierowców. Rząd zajmie się ustawą

Kierowcy wyrażają wątpliwości co do skuteczności nowych przepisów. Wielu z nich uważa, że obecne przepisy są restrykcyjne, ale nieskuteczne w egzekucji. Nadkomisarz Robert Opas z Komendy Głównej Policji podkreśla, że nieuchronność kary może skłonić kierowców do przemyślenia swojego postępowania.