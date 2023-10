Masowa mobilizacja w Izraelu. "Zbliża się rzeź"

W ramach masowej mobilizacji do służby wojskowej wezwano w Izraelu aż około 4 procent z 9,8 miliona ludności kraju. "Izraelczycy porzucą swoją normalną pracę, aby dołączyć do operacji wojskowej. Rodziny zostały rozdzielone, a Izraelczycy przebywający za granicą na święta żydowskie musieli szukać lotów powrotnych do Izraela" - czytamy w "The Washington Post".