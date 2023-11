Marsz Niepodległości będzie "frekwencyjną klapą"?

- To będzie zapewne frekwencyjna klapa. Niekoniecznie będzie to naprawdę mały marsz, ale w porównaniu z poprzednimi latami i wobec ambicji, jakie mają nacjonaliści, będzie to zdecydowania poniżej ich oczekiwań - twierdzi w rozmowie z serwisem wyborcza.pl dr Przemysław Witkowski, badacz ekstremizmów politycznych i redaktor wydanej niedawno książki "Śmierć Wrogom Ojczyzny! Anatomia polityczna uczestników Marszu Niepodległości".