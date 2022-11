Skandaliczne hasła na marszu. "Kreml da premie"

Rzeczniczka prasowa warszawskiego ratusza powiedziała po godz. 16 Wirtualnej Polsce, że urzędnicy nie widzą powodów do rozwiązania manifestacji. - Nie podamy konkretnych danych, co do liczby, żeby nie wywoływać kłótni, ale uznajemy, że ludzi jest mniej, niż w latach poprzednich - tak z kolei Monika Beuth odpowiedziała na pytanie o liczbę uczestników tegorocznego marszu.