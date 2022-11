Drony, noktowizory, łączność. Narodowcy dostali dotacje i ruszyli na zakupy

Do rejestru stowarzyszeń SSN została wpisana jesienią 2020 r. Kilka tygodni później zasłynęła na cały kraj. Gdy Jarosław Kaczyński, po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji, wezwał swoich zwolenników do obrony kościołów przed Strajkiem Kobiet, na jego wezwanie odpowiedział Robert Bąkiewicz. Wezwał z kolei swoich sympatyków, by wstępowali do Straży Narodowej i tworzyli wokół kościołów kordony, które miały bronić świątyń przed protestującymi kobietami.