Marsz Niepodległości bez PiS. Jarosław Kaczyński organizuje własne obchody

Wielu spodziewało się, że Święto Niepodległości będzie dniem, w którym przechodząca do opozycji partia podsumuje swoje rządy i wyznaczy kierunki działania na najbliższe miesiące lub lata. Niektórzy w kuluarach twierdzili, że będzie to najlepsza okazja, by pokazać jedność środowiska prawicy.