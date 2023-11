Kogo wskaże prezydent na premiera? Decyzja zapadnie 13 listopada

- Prezydent poczeka do pierwszego posiedzenia, zobaczy i wtedy podejmie decyzję. Ale jeśli chciałby wyznaczyć Morawieckiego zrobiłby to już po konsultacjach w Pałacu. A nic takiego nie miało miejsca. Jeśli na pierwszym posiedzeniu Sejmu opozycja będzie miała większość, a wszystko na to wskazuje, jak to będzie wyglądać, jeśli wskaże Morawieckiego? - mówi nam rozmówca z otoczenia Pałacu Prezydenckiego.