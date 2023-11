Miał być "czar rozliczeń". Zaskakujący wniosek z prokuratury

Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie (ta sama, która niegdyś przygotowała akt oskarżenia) złożyła do Sądu Okręgowego w Warszawie wniosek "(...) o skierowanie przez sąd pisma do Marszałka Sejmu RP o zajęcie stanowiska w przedmiocie skorzystanie przez Sejm z prawa do żądania zawieszenia postępowania karnego wobec Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, w związku z wyborem na posłów X kadencji" - czytamy w aktach sprawy.