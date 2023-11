Wojtunik o Kaczmarku: potwierdza wszystko, o czym wiedzieliśmy wcześniej

- Przejmowałem CBA po dymisji Mariusza Kamińskiego i jednym z głównych punktów naszej ostatniej i jedynej rozmowy była prośba Kamińskiego, by opiekować się tym "wybitnym agentem Tomaszem Kaczmarkiem", by nie pozwolić zrobić mu krzywdy. Dowiedziałem się wtedy, że to jedna z najważniejszych dla Kamińskiego spraw - mówi w rozmowie z serwisem wyborcza.pl były szef CBA Paweł Wojtunik. Zaznacza przy tym, że to, co mówi Kaczmarek, "potwierdza wszystko, o czym wcześniej albo wiedzieliśmy, albo co przypuszczaliśmy".