Maria Giertych, córka Romana Giertycha, poszła w ślady ojca i śmiało wyraża własne zdanie

To nie pierwszy raz, kiedy Maria Giertych daje się poznać szerszej publiczności. O córce Romana Giertycha głośno zrobiło się już, kiedy w stanowczy sposób odpowiedziała na "niemiły komentarz" ze strony jednego z liderów wiosny Krzysztofa Śmiszka.

Sprawa dotyczyła komentarza Śmiszka pod zdjęciem, na którym Maria Giertych pozowała z ojcem, a także Tadeuszem Truskolaskim i jego z synem Krzysztofem. Partner Roberta Biedronia napisał wówczas "brrrr... jak można być dumnym z takiego zdjęcia?" Na kąśliwą odpowiedź nie musiał długo czekać. "Czyli to jest ta walka z hejtem i rzeczowa, merytoryczna dyskusja... wstyd Panie Śmiszek " - odpisała mu wówczas Maria Giertych.

Maria Giertych poszła w ślady ojca

Odważne komentarze to niejedyna rzecz, która łączy Marię i Romana Giertychów. Córka postanowiła pójść w ślady ojca i rozpoczęła studia prawnicze. "Z ważnych informacji: moja córka Marysia, która chodzi do LO Batorego, została dziś laureatką olimpiady historycznej i zapewniła sobie indeks na prawo. Gratulacje kochanie" - pisał na Twitterze Roman Giertych w 2018 roku.

Maria Giertych to niejedyne dziecko Romana i Barbary Giertychów. Prawnicze małżeństwo ma jeszcze troje dzieci: Karolinę, Alicję i Leona.

Roman Giertych aresztowany. To Maria Giertych powiadomiła media

20-latka za pośrednictwem Twittera poinformowała również o pogorszeniu stanu zdrowia ojca. "Tata trafił do szpitala po tym, jak zemdlał w obecności funkcjonariusza CBA w łazience. Wcześniej czuł się dobrze i mówił, że po jego odpowiedzi "nie" na pytanie funkcjonariuszy o to, czy ma myśli samobójcze wybuchli oni śmiechem. Nie chcę myśleć, co się stało. Dziękuje za wsparcie" - napisała Maria Giertych.