"Pokazać Rosji". Weteran GROM mówi, czy da się wyszkolić ludzi w 30 dni

MON zapowiada powszechne szkolenia wojskowe, dzięki którym obywatele mają zyskać wiedzę o tym, jak się bronić i co robić w sytuacji zagrożenia. O tym, jak mają wyglądać te szkolenia, mówił w programie “Newsroom” Paweł "Naval" Mateńczuk, doradca szefa MON i weteran JW GROM. - To jest taki pakiet wiedzy, którą możemy jako obywatele dostać od ekspertów, będąc cywilami i nie myśląc, że po tym przeszkoleniu zostanę rezerwistą albo będę szedł na pierwszą linię frontu - mówi Mateńczuk z zaznaczeniem, że szkolenia będą powszechne, ale i dobrowolne. - Pierwszy segment będzie się kończyć certyfikatem i podnosić naszą odporność społeczną, o którą często mamy do siebie jako Polska, jako obywatele pretensje, że nie jesteśmy do czegoś przygotowani - dodał. Bazując na przykładach, ekspert zaczął wyliczać, z czym Polacy mają problem. Chodzi tu m.in. o zachowanie w przypadku paniki w tłumie czy udzielenie pierwszej pomocy. - Jeżeli nie mamy wiedzy, to czujemy się bardziej zagrożeni - zwrócił uwagę. Jak dodał, to jest też pokazanie przeciwnikowi, że “jest nas dosyć dużo do obrony”. - Więc jeżeli Rosja ma scenariusze ataku, no to my siłą rzeczy musimy mieć mocny scenariusz tej obrony (...) Musimy być świadomi, że na tym miejscu na świecie mamy swoje prawo być i nie oddamy tego za darmo - zaznaczył "Naval".

