Mama 4+. Co to za program? Te osoby mogą dostać co miesiąc ponad 1500 zł

Mama 4+. Dla kogo?

Mimo mylącej nazwy, program Mama 4 plus obejmuje zarówno do kobiety, jak i mężczyzn. Dodatek ten jest skierowany do osób, które wychowując co najmniej czwórkę dzieci nie podjęły pracy zarobkowej - jego zadaniem jest zapewnienie podstawowych środków do życia i zrekompensowanie strat poniesionych w wyniku braku zatrudnienia.