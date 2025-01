Przesłuchują świadków. Odpowiedzą za znęcanie się nad Mateuszem

Sprawa wyszła na jaw w czerwcu 2023 r., gdy niespełna trzymiesięczny Mateusz trafił do Szpitala Miejskiego w Rzeszowie z poważnymi obrażeniami, w tym złamaną nogą i urazami głowy. Lekarze zawiadomili policję, co doprowadziło do wszczęcia śledztwa przez Prokuraturę Rejonową w Rzeszowie. Rodzice zostali zatrzymani 21 czerwca 2023 r. i od tego czasu przebywają w areszcie.