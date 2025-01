Atak 20 mężczyzn na ratowników. Pogotowie domaga się najsurowszych kar

Do incydentu doszło w nocy z soboty na niedzielę w Żółwinie pod Warszawą. Ratownicy medyczni zostali wezwani do pobitego mężczyzny na imprezie urodzinowej, odbywającej się w remizie OSP przy ul. Nadarzyńskiej.

Jak podaje Onet.pl, ratownicy przybyli na miejsce, by pomóc poszkodowanemu, który doznał poważnych obrażeń. W trakcie udzielania przez nich pomocy doszło do konfliktu ze znajomymi poszkodowanego. Jeden z mężczyzn zaczął przeszkadzać. Potem oddalił się, a po chwili wrócił z grupą 20 agresorów.

.Ratownicy byli zastraszani, popychani i szarpani. W tym samym czasie znajomy napastników potrzebował pomocy i specjalistycznych badań, na które karetka miała go zabrać do szpitala. Działania uczestników imprezy w remizie opóźniały transport pacjenta do szpitala.