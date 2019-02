Krystyna Pawłowicz: wpadka posłanki PiS na Twitterze. Chodzi o emerytury dla matek i atak na PSL

Krystyna Pawłowicz próbowała walczyć o emerytury dla matek. Administratorzy profilu PSL wyprowadzili posłankę PiS z poważnego błędu.

Krystyna Pawłowicz - emerytury dla matek

W swoim wpisie na Twitterze posłanka PiS, Krystyna Pawłowicz, zarzuciła PSL brak poparcia dla emerytury dla matek. Administratorzy profilu PSL szybko odpowiedzieli na jej apel. „Pani Krysieńko, nie to głosowanko” – napisali wypominając Pawłowicz znaczącą wpadkę. Należy podkreślić, że pełen oburzenia wpis skierowany przeciwko Polskiemu Stronnictwu Ludowemu, krytykował je za nieudzielenie w głosowaniu poparcia dla tzw. Projektu „Mama Plus”. Przypominamy, iż jest to program zakładający między innymi minimalną emeryturę dla matek przynajmniej czwórki dzieci, przysługujący po skończeniu 60 lat.