Emerytury 2023. Nadchodzi ważna zmiana. Ci seniorzy mogą stracić świadczenie

Zmiany dla emerytów 2023. Nowe limity dla dorabiających seniorów

Limit zarobkowy dla seniorów wynosi zawsze 70 procent średniej płacy krajowej. Ta w czwartym kwartale 2022 roku wyniosła 6733,49 zł, co oznacza, że od 1 marca seniorzy bez konsekwencji będą mogli dorobić do świadczenia ok. 4713,50 zł. Ci, którzy zarobią więcej, będą musieli liczyć się z pomniejszeniem przez ZUS emerytury lub renty. Jednostka może również zdecydować o zawieszeniu świadczenia w przypadku, gdy kwota dorabiana do świadczenia przekroczy 130 procent średniego wynagrodzenia. Od marca będzie to 8753,60 złotych.