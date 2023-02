Czternaste emerytury. Deklaracja minister Maląg

- To, co mamy i to, co na pewno będzie: waloryzacja od 1 marca, historycznie wysoka i właśnie to jest też pomoc dla naszych seniorów. Minimalna emerytura będzie wynosiła 1588 zł i przede wszystkim środki na waloryzację - to jest ponad 44 mld zł. Do tego trzynastka - od miesiąca kwietnia i czternasta emerytura - to jest ponad 70 mld wsparcia dla seniorów - wyliczyła Marlena Maląg.