Problem Kukiza. Ugrupowanie zdelegalizowane

Paweł Kukiz przez lata zarzekał się, że nie będzie członkiem partii politycznej. To zmieniło się w 2020 r. Tłumaczył, że to kolejne narzędzie do walki o jego postulaty. Uznał również, że ciężko uprawiać skuteczną politykę bez subwencji z budżetu państwa, które mogą otrzymywać tylko partie polityczne.