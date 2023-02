"Lex Kaczyński" od kuchni. Ziobro ściemniał, posłowie głosowali dwa razy, prezesowi PiS pomógł VAR [OPINIA]

Po czwarte: choć spór Kaczyńskiego i Sikorskiego zakończył się polubownie (Kaczyński wpłacił bowiem 50 tys. zł na siły zbrojne Ukrainy, co Sikorski uznał za zakończenie sprawy), to dostaliśmy kolejny dowód na to, że rządzący tworzą przepisy pod swoje potrzeby, a w Sejmie mamy do czynienia z legislacyjnym bagnem.