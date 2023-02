Waloryzacja rent i emerytur 2023. Ile wyniesie? Kwoty netto

Waloryzacja rent i emerytur. Tabela wyliczeń

- Minimalna emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna wyniesie 1588,44 zł brutto. Wszystkie osoby, które pobierają emeryturę do kwoty około 1700 zł, otrzymają co najmniej 250 zł brutto podwyżki. Pozostałe osoby otrzymają wyższe świadczenia o 14,8 proc. - wyjaśnił wiceminister rodziny i polityki społecznej. Ile dokładnie wyniesie waloryzacja emerytur i rent?