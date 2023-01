Rekordowa waloryzacja emerytur. Tyle zyska Kaczyński

Według danych GUS, inflacja w grudniu sięgnęła 16,6 proc. Jeszcze w listopadzie wzrost cen wynosił 17,5 proc., a w październiku - 17,9 proc. Zdaniem niektórych ekspertów, szczyt drożyzny prawdopodobnie wciąż jest jeszcze przed nami. Sprawia to, że za te same pieniądze można obecnie kupić znacznie mniej, niż jeszcze kilka miesięcy temu. Stąd pomysł, by świadczenia seniorów dostosować nieco do rosnących cen.