13. emerytura 2023. Kiedy ruszy wypłata dodatkowego świadczenia? Ile wyniesie?

Trzynasta emerytura zostanie wypłacona osobom, które co najmniej do 31 marca mają przyznane prawo do emerytury, renty, świadczenia/zasiłku przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego lub świadczenia dla niewidomych ofiar działań wojennych.