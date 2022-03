Z początkiem kwietnia ruszają wypłaty dodatkowych emerytur

- Pierwsze wypłaty są realizowane od piątku dla ponad 1 mln seniorów na sumę ponad 1,2 mld zł. Szacowany koszt tegorocznych trzynastek to 13,1 mld zł Dodatkowe świadczenie trafi w sumie do ok. 9,7 mln emerytów i rencistów – podała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.