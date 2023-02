Dobra wiadomość dla emerytów i rencistów. Świadczenia w górę

Waloryzacji podlegają świadczenia długoterminowe: emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne, świadczenia rolnicze, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, a także dodatki do tych świadczeń, np. dodatek pielęgnacyjny czy dodatek dla sierot zupełnych, świadczenia i zasiłki przedemerytalne oraz renty socjalne. Według rządowych danych łączny koszt waloryzacji w 2023 r. to ok. 44,15 mld zł.